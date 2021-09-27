يحتفل محرك البحث الأمريكي غوغل Google ، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ23، وهو يعد من بين أشهر محركات البحث على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.

ونشر غوغل دودل، الخاص بالاحتفالات السنوية، صورة لكعكة بنية اللون بوجه مبتسم، بمناسبة مرور عيد الميلاد الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، كما أرفق فيديو يروي فيه قصة نشأته.

من مخترع غوغل Google ؟

جمع لقاء بين اثنين من علماء الكمبيوتر أدى إلى تغيير مسار الإنترنت وحياة الملايين على كوكب الأرض، وهما سيرغي برين ولاري بيدج، حيث تصادف أن تقابلا في عام 1997، ونشأت بينهما صداقة.

وقرر الاثنان إنشاء محرك بحث داخل غرف النوم الخاصة بهما، وتطوير أول نموذج أولي لحلمهما.

وفي عام 1998، أعلن رسميًا عن تأسيس شركة غوغل Google، التي كانت تتواجد إلى جانب منافسين أقوياء، مثل ياهو وجيوسيتيز ولايكوس، حتى استطاعت مع مرور السنين أن تصبح محرك البحث الأبرز في العالم، بحسب وكالة سبوتنيك.

سر اسم غوغل

وجاء اختيار اسم غوغل من كلمة رياضيات تسمى غوغول، ظهرت لأول مرة في عام 1920، ووقتها طلب عالم الرياضيات الأمريكي، إدوارد كاسنر، من ابن شقيقه، ميلتون سيروتا، مساعدته في اختيار اسم لرقم يحتوي على 100 صفر، وكانت النتيجة هي غوغول.

بعد ذلك، دخل مصطلح غوغول رسميًا في المعجم في عام 1940، عندما شارك إدوارد كاسنر في تأليف كتاب بعنوان الرياضيات والخيال، وفي ذلك الكتاب استخدم كلمة غوغول لوصف عدد مكون من 100 صفر.

وبالعودة إلى عام 1998، عندما كان مؤسسا غوغل، لاري بيدج وسيرجي برين، يتطلعان إلى تسمية شركتهما، قررا استخدام كلمة غوغول باعتبارهما مهندسين وكانا على دراية بمعناها، ورغم ذلك، بدلًا من أخذ الكلمة كما هي قررا تعديلها قليلًا، وتخلصا من بعض الحروف الإنجليزية ليكون الاسم هو Google.

وفي حين أن محرك البحث تأسس في الأصل في 4 سبتمبر 1998، إلا أنه وفقًا للتقارير، غيرت الشركة تاريخ الميلاد إلى 27 سبتمبر في عام 2005، وذلك لكي يتزامن مع الإعلان عن العدد القياسي للصفحات التي كان محرك البحث يقوم بفهرستها.

عمليات بحث بأكثر من 150 لغة

ويشهد محرك غوغل يوميًا المليارات من عمليات البحث بأكثر من 150 لغة حول العالم، وعلى الرغم من أن الكثير من التغيرات طرأت عليه منذ أيامه نشأته الأولى في تسعينيات القرن الماضي، فإن مهمته لا تزال قائمة بجعل معلومات العالم في متناول الجميع.

مفاجآت بمناسبة عيد ميلاد غوغل الـ23

أعلنت متاجر غوغل الدولية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ عن توفيرها عروضًا خاصة للاحتفال بعيد ميلاد غوغل الـ23، ففي أستراليا على سبيل المثال وفر المتجر عروضًا عند شراء هاتف Google Pixel 6 الجديد في الفترة بين 25 و27 سبتمبر الجاري.