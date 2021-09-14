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السعودية تخطط للوصول إلى المرتبة الـ 6 عالميًا في جودة الطرق 
ضمن خطط برنامج رؤية 2030 

السعودية تخطط للوصول إلى المرتبة الـ 6 عالميًا في جودة الطرق 

2021/09/14
الساعة 12:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية تخطط للوصول إلى المرتبة الـ 6 عالميًا في جودة الطرق 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال تقرير موقع Trade Arabia إن الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات، التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، تخطط للوصول إلى المركز السادس على مستوى العالم في جودة الطرق بحلول عام 2030.

السعودية تخطط للوصول إلى المرتبة الـ 6 عالميًا في جودة الطرق 

ترتيب السعودية عالميًا في جودة الطرق

وفي عام 2016، كانت المملكة قد وصلت إلى المرتبة 37 عالميًا، وتقدمت في 2018 إلى المرتبة 30 عالميًا، كما واصلت تقدمها في 2019، حيث احتلت المرتبة 26 عالميًا، مما يؤكد الخطوات المتسارعة لتطوير شبكة الطرق في المملكة، والأولى في العالم من حيث الربط البيني.

السعودية تخطط للوصول إلى المرتبة الـ 6 عالميًا في جودة الطرق 

مبادرات السلامة من وزارة النقل 

ولفت تقرير موقع Trade Arabia إلى أن الوزارة قد نفذت عددًا من مبادرات السلامة التي ساهمت في خفض معدل الحوادث بنسبة 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30% ، مما ساهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليار ريال ( 2.26 مليار دولار).

السعودية تخطط للوصول إلى المرتبة الـ 6 عالميًا في جودة الطرق 


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