السعودية تخطط للوصول إلى المرتبة الـ 6 عالميًا في جودة الطرق 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال تقرير موقع Trade Arabia إن الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات، التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، تخطط للوصول إلى المركز السادس على مستوى العالم في جودة الطرق بحلول عام 2030.

ترتيب السعودية عالميًا في جودة الطرق

وفي عام 2016، كانت المملكة قد وصلت إلى المرتبة 37 عالميًا، وتقدمت في 2018 إلى المرتبة 30 عالميًا، كما واصلت تقدمها في 2019، حيث احتلت المرتبة 26 عالميًا، مما يؤكد الخطوات المتسارعة لتطوير شبكة الطرق في المملكة، والأولى في العالم من حيث الربط البيني.

مبادرات السلامة من وزارة النقل

ولفت تقرير موقع Trade Arabia إلى أن الوزارة قد نفذت عددًا من مبادرات السلامة التي ساهمت في خفض معدل الحوادث بنسبة 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30% ، مما ساهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليار ريال ( 2.26 مليار دولار).

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