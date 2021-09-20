السعودية للتموين توقع عقداً مع الخطوط الحديدية بقيمة 75 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقدها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية بهدف تقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات، كافتيريا ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، لمدة عقدية تمتد إلى ثلاث سنوات ميلادية، وبقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب 75 مليون ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021م، مما يساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 24.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11397.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

تداولات مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية، والمملكة، وإعمار، وسبكيم العالمية، وبوان، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وأنابيب السعودية، والحمادي، والتعاونية، والخدمات الأرضية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 4.29% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وأرامكو السعودية، وكيمانول، والإنماء، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيمانول، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 511.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24857.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1934 صفقة.

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