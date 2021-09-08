سفارتنا في واشنطن : نأمل أن يؤدي الإفراج عن وثائق 11 سبتمبر إلى إنهاء الادعاءات الكاذبة ضد السعودية

المواطن - الرياض

رحبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن بقرار الإدارة الأمريكية الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إنه لا دليل على أن الحكومة أو أي من مسؤوليها كانوا على علم بهجمات 11 سبتمبر”.

ادعاءات كاذبة:

وتابعت: “كل الادعاءات التي تتهم المملكة بالتورط في أحداث 11 سبتمبر كاذبة”.

وأضافت: “نأمل أن يؤدي الإفراج عن وثائق 11 سبتمبر إلى إنهاء الادعاءات الكاذبة ضد المملكة.. الوثائق السابقة التي جرى الإفراج عنها بشأن 11 سبتمبر أثبتت أن المملكة لم تتورط بها”.

المملكة ومكافحة الإرهاب:

واختتمت السفارة في بيانها: “تفتخر المملكة بسجلها في مكافحة الإرهاب بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب وإستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف”.

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