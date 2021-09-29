نوه رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- استراتيجية عسير، مؤكدًا أن إطلاق الاستراتيجية سينعكس على تنمية المنطقة بشكل إيجابي في شتى المجالات، ومضيفًا أن إطلاق الاستراتيجية يعد من أهم التحولات التي سترسم مستقبل المنطقة.

مستوى متميز من الخدمات والمنجزات:

وأكد السلمي أن الجهود التي يقودها سمو أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أسهمت في تحقيق مستوى متميز من الخدمات والمنجزات بالمنطقة، ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية ليعزز الجهود الرامية إلى تطوير وتنمية المنطقة واستغلال الميزة النسبية لها.

الجامعة من مقومات تنمية المنطقة:

وأبان السلمي أن الاستراتيجية وضعت جامعة الملك خالد كأحد ممكناتها باعتبارها من أهم مقومات تنمية المنطقة المؤهلة للكوادر البشرية، بالإضافة إلى مكانتها العلمية والبحثية، لافتًا إلى استعداد الجامعة وجميع منسوبيها ومنسوباتها لتقديم كامل الدعم والجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية ورفع مستوى البحث العلمي وتوظيفه فيما يخدم منطقتهم واستراتيجيتها الواعدة، ومشيرًا إلى الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل المواءمة بين خطة الجامعة الاستراتيجية واستراتيجية المنطقة.

المواءمة بين خطتها الاستراتيجية:

يذكر أن الجامعة تعمل على المواءمة بين خطتها الاستراتيجية وبين استراتيجية عسير من خلال العمل على إنشاء كليات تقدم برامج نوعية تواكب فرص التوظيف المستقبلية في المنطقة بالإضافة إلى المواءمة مع احتياجات المنطقة من حيث تحديث البرامج القائمة حاليًّا وتوجيه البحث العلمي وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية المنطقة.