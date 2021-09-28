ثمن الكاتب والإعلامي خالد السليمان يقظة وكفاءة كفاءة الأجهزة الأمنية يوم للوطن وليس للمتحرشين !.

وقال السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “يوم للوطن وليس للمتحرشين !” إن كفاءة الأجهزة الأمنية في سرعة ضبط المتحرشين خلال احتفالات اليوم الوطني لا تنتصر للقانون وحسب بل وللغالبية المجتمعية العظمى التي شاركت في الاحتفالات وتضررت من تصرفات الشواذ من الفوضويين والمنحرفين !

وتابع أن هؤلاء الشواذ في الحقيقة لم يكونوا يشاركون المجتمع فرحته، بل كانوا يفسدونها، وعزلهم عن مثل هذه المناسبات وملاحقتهم بالقانون هو العامل الأساس لضمان جمالية احتفالاتنا..وإلى نص المقال:

يقظة وكفاءة الأمن

كفاءة الأجهزة الأمنية في سرعة ضبط المتحرشين خلال احتفالات اليوم الوطني لا تنتصر للقانون وحسب بل وللغالبية المجتمعية العظمى التي شاركت في الاحتفالات وتضررت من تصرفات الشواذ من الفوضويين والمنحرفين !

الرسالة التي تبعث بها الأجهزة الأمنية ليست للمجتمع وحسب بأنها بالمرصاد لكل مخالف للقانون، بل وللفوضويين والمنحرفين والمخالفين الذي يعلمون اليوم أن ضبطهم ومحاسبتهم بات سهلا، وأن الصعب هو الإفلات من العقاب !

شواذ يفسدون فرحتنا

هؤلاء الشواذ في الحقيقة لم يكونوا يشاركون المجتمع فرحته، بل كانوا يفسدونها، وعزلهم عن مثل هذه المناسبات وملاحقتهم بالقانون هو العامل الأساس لضمان جمالية احتفالاتنا وصون كرامة المشاركين فيها وحماية صورة المجتمع السعودي من التشويه !

من يظنون أن التحرش وممارسة التنمر في الأماكن العامة من الظرف أو الفكاهة عليهم أن يدركوا الآن أن هناك عقوبات رادعة لمثل هذه التصرفات الشاذة لا يمكن التسامح معها أو اعتبارها من أعمال المراهقة أو الجهل، فعندما تتعلق السلوكيات بالأماكن العامة وتؤثر في مرتاديها وتمس كراماتهم وتشوه صورة الوطن وتمكين الأعداء من استخدام سلوكياتهم في مهاجمة الوطن فإنها تصبح من السلوكيات الإجرامية والخيانة الوطنية التي توجب المساءلة والمحاسبة !

باختصار.. هو يوم للوطن وليس للفوضى.. يوم للشعور بالفرح وليس للتنفيس عن أمراض المنحرفين النفسية !