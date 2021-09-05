السودان لإثيوبيا: كفي عن التعامل العدواني

المواطن - متابعة

طالبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، الحكومة الإثيوبية بالكف عما وصفتها بـ”العدوانية” في التعامل مع الخرطوم، فيما دعا مجلس السيادة أديس أبابا إلى تغيير الإستراتيجية.

وقف الاعتداءات:

وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، أن الخرطوم تطالب بوقف “الاعتداءات” ضد السودان لصالح “أغراض شخصيات ومجموعات محددة”.

وأوضحت الخارجية السودانية، أن البلاد لن تسمح باستغلال أراضيها، كما أن “السودان لا نية له بغزو أراضي الغير”.

تصريحات الجيش الإثيوبي:

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تابعت: “بكل أسف التصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن ادعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية”.

وأوردت الوزارة أنها تشجب “مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة وذات الغرض المفضوح الذي يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي”.

وأكدت الخرطوم التزامها التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وأردفت الوزارة أن الحكومة الإثيوبية درجت على “إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حدة أوضاعها الداخلية”.

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