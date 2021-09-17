السومة يزين تشكيل الأهلي أمام الفتح في دوري محمد بن سلمان 

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استقر المدير الفني لفريق الأهلي، بيسنيك هاسي، على تشكيلة فريقه لمواجهة الفتح، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي؛ محمد العويس، محمد خبراني، دانكلير، عبدالباسط هندي، أليوسكي، فليب، زياد الجهني، باولينهو، عبدالرحمن غريب، عمر السومة، الحسن نداو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من؛ محمد الربيعي، علي الأسمري، نوح الموسى، محمد المجحد، معتز هوساوي، عبدالله حسون، هيثم عسيري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر.

موقف الفريقين:

ويحتل فريق الأهلي المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات، ولم يعرف طعم الفوز أو الخسارة بالمسابقة حتى الآن.

في المقابل، يأتي فريق الفتح في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وخسارة.

موعد مباراة الأهلي والفتح:

يستضيف فريق الأهلي نظيره الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تنقل منافسات الدوري السعودي في موسمه الحالي 2021/ 2022 عبر قنوات SSC.

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