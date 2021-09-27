تلقى المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي خبرًا سارًا من النجم السوري عمر السومة قبل مواجهة نادي الاتحاد في ديربي جدة يوم الجمعة المقبل بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة لم يتعرض للإصابة

وكانت تقارير تحدثت عن إصابة اللاعب السوري بعد مواجهة الراقي للفيحاء في الجولة السادسة من الدوري، لكن الأهلي لم يعلن عن إصابة نجمه وبالتالي أصبح لدى المدرب هاسي الحق لإشراكه ضد نادي الاتحاد.

ويحتاج المدرب هاسي لمصالحة جماهير الأهلي، خاصة أن الراقي لم يذق طعم الفوز حتى الآن في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي لم يعرف طعم الفوز حتى الآن

وكان الراقي تعادل في أول 5 مباريات بـ دوري المحترفين ثم خسر اللقاء السادس ضد نادي الفيحاء ليتوقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط فقط في الدوري بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قررت أمس الأحد تغريم عمر السومة والحارس محمد العويس لاعبي الأهلي 40 ألف ريال، وذلك بعد مباراة الفيحاء بالجولة السادسة.

وتم تغريم العويس والسومة 20 ألف لكل لاعب؛ بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء التي انتهت بفوز الأخير بثنائية دون رد.