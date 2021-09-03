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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد أغلق بسبب كورونا في الشرقية
بعد إخلائه مؤقتًا وتعقيمه

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد أغلق بسبب كورونا في الشرقية

2021/09/03
الساعة 3:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد أغلق بسبب كورونا في الشرقية
المواطن - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في المنطقة الشرقية بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 208 أيام 2025 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الشؤون الإسلامية تطبق الاحترازات

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.


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