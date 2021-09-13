الشؤون الإسلامية: لا حالات كورونا بين المصلين منذ 4 أيام

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.

وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.