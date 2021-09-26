نظمت الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني فعاليات احتفالية باليوم الوطني لمنسوبي الوزارة، في حديقة مؤتة بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، والتي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وسط حضور وتفاعل كبيرين من الزوار.

ليلة مميزة:

وأكد الدكتور عبدالله الميموني، المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، أنه بدعم من الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني ومسؤولي الوزارة لهذه الليلة المميزة ليلة الوطن وفرحة الوطن، أقيمت العديد من الفعاليات تنوعت بين الأركان والفقرات المتنوعة من الفنون الجميلة والفقرات الثقافية والوطنية، التي عبرت عن مسيرة وزارة الحرس الوطني من خلال العروض المتنوعة التي بينت جهودهم في خدمة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ونهضتها.

فعاليات اليوم الوطني:

واختتمت مساء الجمعة فعاليات احتفال ذكرى اليوم الوطني السعودي 91، التي تنوعت بين الفرق الشعبية والعرضة السعودية والعروض المسرحية والترفيهية والمسابقات والفن التشكيلي وكذلك مشاركة الأسر المنتجة، إضافة إلى عدد من الأركان التوعوية.

وقدمت الشؤون الثقافية بالوزارة مبادرة جميلة من خلال هذا الاحتفال، وذلك بتوفير نقل ترددي لنقل السكان من الأحياء داخل المدينة السكنية إلى موقع الاحتفال.

من جهة أخرى عبر الزوار عن سعادتهم البالغة بإقامة هذه الفعاليات المميزة بمناسبة هذه الذكرى الغالية على كل مواطن.