الشباب يتقدم على الحزم بهدف “إيغالو” في الشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الشباب ونظيره الحزم بتقدم الليث، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري المحترفين.

وجاء هدف الشباب عن طريق اللاعب أوديون إيغالو، في الدقيقة 3 من زمن اللقاء، مستغلًّا تمريرة خلف المدافعين ليراوغ ثم يسدد الكرة بسهولة في الشباك.

وأهدر اللاعب كارلوس فرصة خطيرة لفريق الشباب في الدقيقة 16، وفشل في ترجمة عرضية من الجانب الأيسر ليسددها ضعيفة في يد حارس مرمى الحزم.

وعاد إيغالو لهز الشباك في الدقيقة 24، بعد تمريرة سحرية خلف دفاعات الحزم، لكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول سجل اللاعب متعب الحربي الهدف الثاني لفريق الشباب، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية “VAR”.

التاريخ يدعم الشباب:

ويساند التاريخ الشباب حيث سبق له أن فاز على الحزم في 11 لقاء، بينما فاز الحزم في مباراتين، وكان التعادل حاضرًا في 3 مواجهات.

ويعاني الليث والحزم من نفس الظروف، حيث لم يعرف أي من الفريقين طعم الانتصارات في أول 3 جولات، حيث خسر الشباب أمام كل من أبها والفتح وتعادل مع الاتفاق ويتواجد في المركز الخامس عشر، بينما يتواجد الحزم في المركز الـ13 برصيد نقطتين من تعادلين مع التعاون والأهلي وخسارة من الرائد في المباراة الثالثة.

وأصبحت الضغوطات كبيرة على عاتق المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، وذلك من أجل تحقيق أول فوز لليث في الدوري.

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