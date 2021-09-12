الشباب يعبر الحزم ويحقق فوزه الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حقق فريق الشباب فوزًا غاليًا، على نظيره الحزم بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري المحترفين.

وجاء هدفا المباراة عن طريق لاعب نادي الشباب أوديون إيغالو، الأول في الدقيقة 3 من زمن اللقاء، مستغلًّا تمريرة خلف المدافعين ليراوغ ثم يسدد الكرة بسهولة في الشباك، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 87 ليقضي على آمال الحزم في خطف نقطة من اللقاء.

ملخص المباراة:

وأهدر اللاعب كارلوس فرصة خطيرة لفريق الشباب في الدقيقة 16، وفشل في ترجمة عرضية من الجانب الأيسر ليسددها ضعيفة في يد حارس مرمى الحزم.

وعاد إيغالو لهز الشباك في الدقيقة 24، بعد تمريرة سحرية خلف دفاعات الحزم، لكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول سجل اللاعب متعب الحربي الهدف الثاني لفريق الشباب، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية “VAR”.

وفي بداية الشوط الثاني، قام مدرب الحزم، بـ إشراك يوسف عمر وعبدالهادي الحراجين بدلًا من أحمد النجعي وعبدالرحمن الحارثي.

وواصل نادي الشباب الضغط الهجومي عل مرمى الحزم بهدف تسجيل الهدف الثاني، فيما قاد كارلوس ستراندبيرغ هجمات الحزم الخطيرة.

وأضاع السويدي كارلوس ستراندبيرغ فرصة التعديل، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 60 كانت كفيلة بتعديل النتيجة.

وأجرى مدرب الشباب شاموسكا، تبديلًا بنزول عبدالله الجوعي وخروج كارلوس جونيور، ثم هتان باهبري في مشاركته الأولى بدلًا من سيبا.

وحصل محترف نادي الحزم أليسون بيريز، على البطاقة الصفراء في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ونجح إيغالو في تسجيل الهدف الثاني لنادي الشباب، في الدقيقة 87 من عمر المباراة ليقتل آمال الحزم في خطف نقطة من اللقاء.

الجدير بالذكر أن نادي الشباب بهذا الفوز رفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز العاشر مؤقتًا، فيما توقف الحزم عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

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