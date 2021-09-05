الشباب يُنهي استعداداته لمواجهة الرائد وديًّا

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نادي الرائد وديًّا غدًا الأحد، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والرائد:

وستُقام المباراة غدًا بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الليث الرئيسي.

وذكر الحساب الرسمي لليث في وقت سابق أن خالد البلطان رئيس النادي اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، وذلك قبل مواجهة الحزم بالجولة الرابعة بـ دوري المحترفين في الأسبوع المقبل.

بداية غير موفقة لليث بـ الدوري:

وحتى الآن خسر الليث مباراتين أمام كل من أبها والفتح، وتعادل مع الاتفاق بثلاثية لكل فريق، بعد أن كان متقدمًا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية.

وربما تكون مباراة الحزم، بالجولة الرابعة هي المباراة المفصلية للمدرب شاموسكا حيث إذا لم ينجح الليث في الفوز فقد تكون الإقالة هي الحل الأمثل من إدارة خالد البلطان لإنقاذ الفريق قبل أن يفقد الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب دوري المحترفين.

وكان شاموسكا تولى تدريب الشباب، قبل انطلاق موسم 2021/ 2022، وذلك بعد رحيله عن نادي الفيصلي.

وسيواجه الليث، فريق الحزم يوم 12 سبتمبر المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويملك الشباب نقطة واحدة حاليًّا من التعادل مع الاتفاق بعد مرور أول 3 جولات بـ دوري المحترفين.

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