الشمالية تتزين بـ 5000 علم في الشوارع احتفاء باليوم الوطني

المواطن - واس

تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 5 آلاف علم سعودي في الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء؛ احتفاء باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

أعلام وأعمدة إنارة:

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذه المناسبة، حيث زُين ما يقارب 4094 عمود إنارة ووزع أكثر من 5742 علماً على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد، و565 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما رُكبت 30شاشة عرض, بالإضافة إلى تزين المسطحات الخضراء والميادين.

إجراءات احترازية:

واستعدت الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء للحد من تفشي فيروس كورونا .

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