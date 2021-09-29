تُوِّجَ الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني، المهندس فخر الشواف، في الحفل السنوي الذي أقامته Construction Week Middle East بجائزة أفضل تنفيذي في قطاع الإنشاءات لهذا العام، وتُعدُّ Construction Middle East متخصصةً في قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء التكريمُ في فندق الهيلتون بالرياض بتاريخ 28 سبتمبر 2021م، حيث كُرِّمت فيه الشركات والتنفيذيون والمهندسون والمشاريع المتميزة في هذا القطاع الحيوي والهام في مسيرة نهضة المملكة العربية السعودية ومواصلة ريادتها عالميًّا.

وحازت شركة البواني أكبر جوائز الحفل “كأفضل مقاول إنشاءات لهذا العام”، وكُرِّمَ المهندس حسن الخطيب، نائب الرئيس الأعلى للمشاريع من شركة البواني كأفضل مهندس إنشاءات لهذا العام.

الجدير بالذكر أن هذه الإنجازات التي حظيت بها الشركة تأتي مواكبةً لتطلُّعاتها الإستراتيجية وتماشيها مع أهداف وخطط رؤية المملكة الطموحة 2030.