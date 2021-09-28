ضمن وفد جمعية وفاء تفعيلًا لمبادرة “بآبائكم نفخر”، والتي أطلقتها وكالة الرئاسة للخدمات الاجتماعية، احتفى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبحضور عدد من الوكلاء ومساعديهم ومديري العموم بالرئاسة بأبناء شهداء الواجب، ضمن وفد جمعية وفاء التابعة لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وعدد من القيادات الأمنية.

السديس يرحب بأبناء الشهداء:

ورحب معاليه في بداية اللقاء بأبناء شهداء الواجب، مؤكدًا أن ولاة الأمر- حفظهم الله- حرصوا على الاهتمام بأبناء شهداء الواجب الذين أفنوا أرواحهم فداء لنصرة الدين ونصرة هذا البلد المعطاء، من هذا المنطلق سعت الرئاسة لتكريم أبنائهم والاحتفاء بهم في يوم الوطن 91، وتقديرًا لجهود آبائهم في حماية مقدرات هذا البلد الذي يضم الحرمين.

تكريم أبناء الشهداء:

وأشار معاليه أن آباءكم هم فخر لهذا الوطن، حيث قدموا أرواحهم فداء له وذودًا لمقدراته ومقدساته، وكذلك ذودًا لهذا الدين العظيم، حيث إن خدمة أبنائهم واجب ديني ووطني، وهم ماضون في خدمة الوطن والمضي في طريق آبائهم في حماية مقدراته ومقدساته.

وفي الختام كرم معاليه أبناء شهداء الواجب ووفد جمعية وفاء، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على حفاوة الاستقبال وحسن الوفادة، مؤكدين أن ولاة الأمر- حفظهم الله- حرصوا تمام الحرص على تقديم جميع الخدمات لهم، داعين المولى- عز وجل- أن يديم نعمة الأمن والأمان وأن يجزيهم خير الجزاء.