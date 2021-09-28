أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان حكم جمع وقصر الصلاة في مطار الرياض.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(هل يشرع الجمع والقصر في مطار الرياض ؟) pic.twitter.com/Ejqr0iCBTP — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) September 28, 2021

وقال السليمان إن كثيرًا من التساؤلات ترده بخصوص هذا الأمر، وأيضاً بشأن حكم الشخص المتواجد في مطار الرياض هل هو داخل البلاد أم خارجها، موضحاً أن الصحيح الذي ورد من اللجنة الدائمة أنه خارج البلد.

وذكر أن المسافر في مطار الرياض له أن يقصر ويجمع الصلاة، مؤكداً أنه إذا قام بأدائها جمعاً وقصراً ثم فاتته الرحلة فصلاته صحيحة.

وتابع الشيخ عبدالسلام السليمان، كما أن القادم إلى المطار إذا وصل في وقت الصلاة فله أن يؤديها جمعاً وقصراً.