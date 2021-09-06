الشيخ السند يطلق حملة مكارم الأخلاق 

المواطن - الرياض

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة حملة “مكارم الأخلاق” التي تنظمها الرئاسة العامة للتوعية؛ للتأكيد على أهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية.

حملات توعوية:

وأوضح الرئيس العام أن الحملة تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها.

وأردف الشيخ السند في كلمته التي ألقاها خلال تدشين الحملة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، فالأخلاق من ديننا، وهي أصل من أصول الدين؛ فإن الدين عقيدة وعبادات وأخلاق وسلوك، والله جلَّ وعلا نعت نبيه صلى الله عليه وسلم ومدحه فقال عز من قائل: {وإنك لعلى خلق عظيم}.

وأضاف: أن الزيادة في الخلق زيادة في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم). قال العلامة ابن القيم في بيان هذا الحديث العظيم: “من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين”.

حملة عظيمة:

وقال: إن من هذا المنطلق وفي المسيرة المباركة للرئاسة أطلقت الرئاسة في هذا اليوم المبارك حملة عظيمة لها معانٍ ودلالات وبرامج ولها أنشطة وأعمال وفعاليات بعنوان “مكارم الأخلاق”.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى بيان أن كمال الدين بكمال الخلق، وتوضيح الصفات الخُلقية للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف من بعدهم، كما تهدف الحملة إلى التحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية، وبيان القدوات الأخلاقية، وإبراز أثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.

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