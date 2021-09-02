الصحة: التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة يُحدث مناعة أكبر

المواطن-حسن عسيري-الرياض

قالت وزارة الصحة إن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال بإذن الله ، مؤكدةً أنها تؤدي إلى استجابة مناعية أكبر وتُساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن آلية التبديل بين اللقاحات مطور بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م

حالات كورونا الجديدة:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (177) حالة مؤكدة وتعافي(279) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2821) حالة منها (824) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(544811) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533430) حالة .

الوفيات الجديدة :

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8560) حالة “يرحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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