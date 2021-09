الصحة العالمية: دلتا ليس المتغير الأخير وهناك غيره قيد الانتشار

المواطن - متابعة

تحدثت دكتور ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19، عن متحور دلتا والخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة الجائحة.

"The Delta variant will not be the last #COVID19 variant of concern. To fight it, we need to:

– surge vaccination efforts

– improve surveillance systems

– use tests efficiently

– manage gatherings appropriately

– fix ventilation

– communicate consistently

…" – Dr @mvankerkhove pic.twitter.com/SXocOEAEAc

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 13, 2021