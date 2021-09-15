الصحة العالمية: دلتا ليس المتغير الأخير وهناك غيره قيد الانتشار

المواطن - متابعة

تحدثت دكتور ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19، عن متحور دلتا والخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة الجائحة.

"The Delta variant will not be the last #COVID19 variant of concern. To fight it, we need to:

– surge vaccination efforts

– improve surveillance systems

– use tests efficiently

– manage gatherings appropriately

– fix ventilation

– communicate consistently

…" – Dr @mvankerkhove pic.twitter.com/SXocOEAEAc — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 13, 2021

وفي مقطع فيديو تم إرفاقه في تغريدة بحساب منظمة الصحة العالمية على “تويتر”، قالت ماريا بصراحة إن الزيادة في أعداد المصابين بالعدوى حدثت في البرازيل والهند، وتحدث حاليًا في الولايات المتحدة التي تتمتع بتغطية واسعة لحملات التطعيم، بحسب العربية.

متغيرات قيد الانتشار:

وأكدت دكتور ماريا أن “متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار،” مشيرة إلى أن تحقيق نقلة نوعية للقضاء على انتشار الفيروس ومتغيراته، يحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة مكافحة فيروس كورونا.

وأوجزت التغريدة الخطوات الواجب اتخاذها فيما يلي:

– زيادة جهود الحقن باللقاحات حول العالم

– تحسين أنظمة المراقبة

– استخدام الاختبارات والتحاليل بكفاءة

– التعامل مع التجمعات البشرية والمناسبات الاجتماعية بشكل مناسب

– إصلاح نظم التهوية في المباني العامة والخاصة

– التواصل باستمرار بين الجهات المعنية حول العالم

اختبارات وتحليل الفيروس:

وشرحت دكتور ماريا قائلة إن الجهود لا يجب أن تقتصر فقط على تحسين نظم المراقبة والتتبع والتدافع للتحضير لحملات التطعيم، بل إنه ينبغي أيضًا أن تشمل الإجراءات إتاحة اختبارات وتحاليل الكشف عن الفيروس على نطاق واسع وبكفاءة حتى يتم تحديد مواقع انتشار الفيروس وأن يتم التأكد من حسن التعامل والإعداد والتجهيز بشكل مناسب لاستيعاب أي تجمعات بشرية أو مناسبات مزدحمة أو على الأقل أن يتم إرجاؤها.

وأضافت أنه يجب التأكد من إصلاح التهوية في المباني والتأكد من أن أماكن العمل لديها خطط بشأن الأشخاص الذين يجب أن يذهبوا إلى مقارها لممارسة وظائفهم، ويجب أن يتم التأكد من وجود اتصال واضح ومتسق حول كيفية استخدام هذه الأدوات بين كافة الجهات المعنية حول العالم.

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