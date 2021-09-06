الصحة: المناعة الطبيعية لا تكفي و3 أسباب تدفعك لأخذ اللقاح

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن المناعة الطبيعية لا تكفي، ومن الضروري أخذ الجرعتين من لقاح كورونا؛ لأن المتحورات تنتقل بسرعة، لذلك اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس بإذن الله.

المناعة الطبيعية لا تكفي:

ولفتت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المناعة الطبيعية لا تكفي واللقاح ضروري لعدة أسباب منها تقليل شدة الأعراض المصاحبة للمرض وتقليل سرعة انتشاره في المجتمع وكذلك الوقاية من متحورات فيروس كورونا.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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