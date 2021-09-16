الصحة تجدد التأكيد : لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمنة وفعالة

المواطن - واس

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية -بإذن الله- من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

مستجدات كورونا في المملكة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (85) حالة مؤكدة وتعافي (49) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2382) حالة منها (405) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546336) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (535309) حالات ، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8645) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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