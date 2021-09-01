الصحة توضح ضوابط ودواعي استخدام دواء الأسبرين

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن “الأسبرين” يعمل على زيادة سيولة الدم في الجسم، ويمنع حدوث الجلطات الدماغية والقلبية أو تكرارها.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن “الأدوية تُصرف بوصفة طبية، مع التقيد بتعليمات الاستخدام؛ تفاديًا لحدوث مضاعفات لا سمح الله”.

دواعي الاستعمال:

وقاية للمرضى الذين أصيبوا بجلطات دماغية أو قلبية لمنع تكرار حدوثها.

وقاية للمرضى الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو القلبية.

توصيات الاستعمال:

يفضل تناوله مع الأكل لتفادي حدوث اضطراب وحرقة في المعدة.

في حال حدوث اضطراب في المعدة بسببه لابد من مراجعة الطبيب ليصرف الدواء البديل.

يجب الالتزام بتناوله حسب توجيهات الطبيب.

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