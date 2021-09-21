الصحة : سارعوا للحصول على جرعتين من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

حالات كورونا الجديدة

وفي السياق ذاته أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (69) حالة مؤكدة وتعافي (48) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2359) حالة منها (317) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546681) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535650) حالة، فيما تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8672) حالة “رحمهم الله جميعًا”.

جرعات لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاحات كورونا في المملكة والتي تجاوزت 41 مليونًا و 33 ألفًا و 322 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

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