الصحة: متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بالتحصين الكامل للوقاية منها

المواطن - واس

أكدت الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من اللقاحات للوقاية منها، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

حالات كورونا الجديدة

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كوفيد-19 في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (119) حالة مؤكدة وتعافي (188) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2387) حالة منها (589) حالة حرجة.

حالات التعافي

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545624) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (534639) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8598) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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