الضمان الاجتماعي بالخرج يؤهل 100 من مستفيداته لسوق العمل

المواطن - الخرج

نظم مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوعين الأخيرين، ثلاثة برامج مهنية وتدريبية استهدفت نحو 100 سيدة ضمانية، بالتعاون مع مجموعة من مراكز التدريب في المحافظة.

المسك والخمريات:

وتدربت المستفيدات في ورشة العمل الأولى التي كانت بعنوان “المسك والخمريات” على صناعة العطور وإضافة النكهات والألوان لكل نوع، فيما تناولت الدورة التدريبية الثانية “الادخار” توضيح مفهوم الادخار والضروريات الخمس والفرق بين الحاجة والرغبة أهمية الإدخار وطرق زيادة الدخل.

وجاءت الدورة الثالثة بعنوان “الشبكات وتطرقت المدربة فيها لتعريف الشبكات وأنواعها وكيفية عمل عناوين الإنترنت والبروتوكول” وصاحب الدورات والورش العديد من العروض والنقاشات الحوارية والتطبيقات العملية الأخرى.

ورش مهنية ودورات:

تأتي هذه الورش المهنية والدورات ضمن برامج وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي الهادفة إلى تمكين المستفيدين القادرين على العمل من الاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش.

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