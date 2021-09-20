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الضمان الصحي: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

الضمان الصحي: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

2021/09/20
الساعة 11:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الضمان الصحي: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة
المواطن - الرياض

أكد مجلس الضمان الصحي، أن زرع الأسنان أو تقويمها أو تركيب جسور ثابتة أو متحركة غير مشمول بالتأمين، ما عدا ما نتج عن حادث.

وأوضح الضمان الصحي، “تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي نتجت عن حادث”.

 


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