الطائي يحصد أول نقطة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حصد الفريق الكروي الأول في نادي الطائي، أول نقطة له في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه الباطن، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ملخص مباراة الطائي والباطن

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي منهما في إحراز أهداف خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني، حاول فارس الشمال عبر لاعبه الجزائري أمير سعيود إحراز هدف الفوز لفريقه، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

أول نقطة لفارس الشمال في دوري المحترفين

وحصد فارس الشمال أول نقطة له في دوري المحترفين منذ صعوده، ليتواجد في المركز الـ16 والأخير بجدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الباطن خمس نقاط في المركز التاسع.

وكان تم تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لمشاركة العالمي في دوري أبطال آسيا، ما منح فارس الشمال فرصة للاستعداد جيدًا لمواجهة الباطن.

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