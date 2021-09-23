حقق نادي الطائي أول فوز له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تفوقه على نادي الاتفاق بنتيجة 4-2 مساء اليوم الخميس بالجولة السادسة بين الفريقين.

ملخص مباراة الطائي والاتفاق

وكان الاتفاق تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب إليريك دي سوزا في الدقيقة الـ21 ثم سجل فارس الشمال هدفين عبر كل من عبدالعزيز الحرابي وسيفاس ماليلي في الدقيقتين الـ28 و الـ34.

وتعادل الاتفاق عبر اللاعب إليريك دي سوزا في الدقيقة الـ41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

فارس الشمال يرفض التعادل

وفي الشوط الثاني من اللقاء، سجل فارس الشمال هدفين عبر كل من مارسيلو فيريرا وسيفاس ماليلي في الدقيقتين الـ66 والـ77 ليفوز فارس الشمالي بأول مباراة له في تاريخه في دوري المحترفين منذ صعوده بداية الموسم الحالي.

وأصبح رصيد الطائي بعد الفوز 4 نقاط في المركز الرابع عشر دوريًا، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز التاسع.