الطائي يستهدف الفوز الأول بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الطائي للظهور بشكل مميز ضد الباطن اليوم، وتحقيق أول 3 نقاط له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

افتتاح الجولة الخامسة

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الباطن عند الساعة 6:35 مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، فيما يتذيل فارس الشمال الترتيب بدون رصيد من 3 لقاءات.

الطائي يُعاني

وجاءت انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مخيبة للآمال، بعدما تلقى 3 هزائم متتالية أمام الهلال وضمك بهدف دون رد، ثم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد الفيحاء.

وأقالت إدارة النادي المدير الفني التونسي محمد الكوكي، وتم التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، أملًا في تطوير وتحسين أداء الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية تساعده على البقاء في دوري المحترفين.

وتم تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لمشاركة العالمي في دوري أبطال آسيا، ما منح فارس الشمال فرصة للاستعداد جيدًا.

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