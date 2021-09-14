الطاقة الدولية: اللقاحات ستطلق الطلب الكامن على النفط

المواطن - متابعة

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء: إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه إطلاق الطلب على النفط الذي تأثر بقيود الجائحة لاسيما في آسيا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مدار ثلاثة أشهر.

تعافٍ ببطء:

ووصف خبير النفط محمد الشطي في مقابلة مع “العربية” موسم الأعاصير في الولايات المتحدة بأنه انعكس عبر تناقص في الإمدادات، وبالتالي زاد التركيز على المعروض، رغم التعافي البطيء للطلب، منبهًا إلى تقديرات متفائلة لأداء النفط في العام المقبل.

وكتبت الوكالة، ومقرها باريس، في تقرير النفط الشهري “بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار إصابات كوفيد، ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر ويواصل النمو حتى نهاية العام”.

توقعات بتعافٍ قوي:

وتوقعت الوكالة تعافيًا قويًّا في السوق من الربع الأخير من العام، مشيرة إلى طلب كامن قوي واستمرار التقدم في برامج اللقاحات.

لكن انتشار السلالة دلتا للفيروس في الأشهر الأخيرة دفع الوكالة لتقليص توقعات نمو الطلب للعام كاملًا بواقع 105 آلاف برميل يوميًّا، بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.

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