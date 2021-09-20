الطاقة الذرية تكشف خبايا بشأن نووي كوريا الشمالية

المواطن- متابعة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال اجتماع سنوي للدول الأعضاء، اليوم الاثنين، إن برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم بكامل طاقته.

وأضاف غروسي: في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يتقدم البرنامج النووي بكامل طاقته بما يتضمن العمل على فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى.

كوريا الشمالية تنتج اليورانيوم والبلوتونيوم

وأصدر غروسي تقريرًا، الشهر الماضي، قال فيه إن بيونغ يانغ استأنفت فيما يبدو العمل في مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع أنه ينتج بلوتونيوم لأسلحة نووية، علمًا بأنه يمكن صنع الأسلحة النووية باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم، وكوريا الشمالية لديها منشآت لإنتاج كليهما.

كوريا الشمالية تهدد بتعزيز الترسانة النووية

وهدد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بتعزيز ترسانته النووية والحصول على أسلحة أكثر تطورًا، ما لم تتخل واشنطن عن عدائها لبلاده، في إشارة واضحة إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة وتدريباتها العسكرية المنتظمة مع جارتها الجنوبية.

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