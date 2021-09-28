لاقت قصيدة ‏الطفل سعود العنزي أحد أطفال متلازمة داون التي أهداها لولي العهد الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ وذلك خلال مشاركته في حفل ⁧‫نادي القيصومة‬⁩ باليوم الوطني تفاعلًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دعوة له مع مرافق لحضور مباراة المنتخب مع اليابان في جدة.

دعوة الاتحاد السعودي

وردًا على تغريدة نادي القيصومة في تويتر قال الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم: “شاعرنا سعود وصلتنا في ⁦‪ الاتحاد السعودي‬⁩ قصيدتك الجميلة في سمو سيدي ولي العهد، ويسرني دعوتك يا بطل مع مرافق لحضور مباراة المنتخب أمام اليابان في جدة”.

الإعجاب بشخصية سمو ولي العهد

ومن جانبه، ذكر عبدالله العنزي والد الطفل سعود لـ “المواطن” أن سعود يحب سمو ولي العهد ومن أشد المعجبين بشخصية سموه، وتعبيرًا عن ذلك شارك بقصيدة لسمو الأمير محمد بن سلمان خلال احتفالات نادي القيصومة بعد دعوة تلقاها سعود بالتنسيق مع جمعية نفح الأمل لذوي الإعاقة بمحافظة حفر الباطن كونه أحد مستفيديها .