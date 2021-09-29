أكد عامل المعرفة، د. أحمد العرفج، أن برنامج تنمية القدرات البشرية يستهدف الإنسان، وهو تطبيق حرفي لمقولة “اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد”.

وأضاف العرفج، في برنامج يا هلا بالعرفج، على قناة “روتانا خليجية”، أن هذا البرنامج أو هذا المشروع يمكن أن أتكلم عنه طول السنة بسبب أهميته”.

وتابع أن برامج الرؤية كلها كانت تتكلم عن تطوير الآلة والزمان والمكان ولم تتجه للإنسان إلا بهذا المشروع.

وقال: إن هذا المشروع يحقق 16 هدفًا من برامج الرؤية، وهي تنمية القدرات البشرية، وهذا المعنى اختصره الأمير محمد بن سلمان في أحد الحوارات وقال بالحرف الواحد: “مصادر التعليم أصبحت معروفة ومتاحة والتركيز الآن على خطط تطوير المهارات”.

وتابع العرفج، أن البرنامج الأقوى يستهدف تطوير الإنسان، بمعنى أنه تطبيق حرفي لمقولة اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد للإمام أحمد بن حنبل.