العلامات التجارية السعودية تشارك في فرنشايز إكسبو باريس

المواطن - الرياض

بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الــ91 ودعم لبرنامج (صنع في السعودية)، تشارك عدد من العلامات السعودية للمرة الأولى في معرض باريس للفرنشايز في العاصمة الفرنسية، ‏والذي يعد ثالث أكبر معرض في العالم في نسخته 39 بالفترة من 26 إلى 29 سبتمبر2021م.

دعم للعلامات السعودية:

وقالت المشرفة على الجناح عبير جليح، متخصصة في الامتياز التجاري: إن مشاركة العلامات التجارية السعودية والخليجية في جناح واحد في هذا المعرض الدولي بدعم من السفارة السعودية في باريس بالتزامن مع احتفالات المملكة لليوم الوطني الــ91، لهو فرصة لدعم العلامات السعودية في الخارج، مشيرة إلى أن معدلات النمو في العلامات التجارية قد شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة (2016- 2020) بمعدل 73%، إذ إن عددها كان في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة أجنبية)، لافتًا إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات السعودية التي ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365% خلال السنوات الأربعة الماضية، وذلك بحسب تقارير “منشآت”.

وأكدت أنهم من خلال المعرض يهدفون إلى تسويق العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق هذا العلامات عالميًّا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب امتياز.

وأوضحت أنه يشارك في هذا المعرض جميع ‏القطاعات في مجال الامتياز التجاري حيث تجتمع 105 دول من حول العالم، وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها العلامات السعودية يمنح الامتياز التجاري في معرض عالمي في أوروبا بهدف منح حقوق الامتياز والتوسع عالميًّا، متوقعه توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية للعلامات السعودية في هذا المعرض والتي تمتلك الجاهزية للتوسع والانتشار.

استقطاب العلامات التجارية:

‎وقالت جليح: إننا نسعى من خلال مشاركتنا هذه إلى استقطاب العلامات التجارية العالمية للمملكة من خلال نشرة سنطلقها في المعرض وتأتي أهمية إطلاق هذه النشرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي “بعنوان العلامات السعودية في باريس” هو حرصًا منا على نشر رسالة تبرز من خلالها قوة العلامات السعودية التي عملت على التوسع والانتشار بأعلى معايير الجودة وتميزت بما تقدمه، وإن تقديم مثل هذه النشرات يأتي لصالح العلامات الوطنية دائمًا، كما أننا نقدم من خلالها تهنئة تعبر عن حبنا جميعًا لهذا الوطن الغالي بأي مكان في العالم.

والجدير بالذكر أن هناك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية لاستقبال الوفد المشارك وزيارة للجناح الخاص والتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية لاستضافة الوفد وزيارته، وتأتي هذه الترتيبات لدعم العلامات التجارية السعودية في استمرار المشاركات الدولية واللقاء مع كبرى العلامات التجارية والاستفادة من الفرص التي تتيحها مثل هذه المشاركات.

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