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العمرو يرأس وفد المملكة بالمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن بلندن
أكبر معرض للأمن والدفاع البري والبحري والجوي في العالم

العمرو يرأس وفد المملكة بالمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن بلندن

2021/09/19
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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العمرو يرأس وفد المملكة بالمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن بلندن
المواطن - الرياض

رأس معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو وفد وزارة الدفاع للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (2021م) بالمملكة المتحدة في مركز اكسيل للمعارض شرق لندن.

العمرو يرأس وفد المملكة بالمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن بلندن - المواطن

أكبر معرض للأمن والدفاع

ويعتبر هذا المعرض أكبر معرض للأمن والدفاع البري والبحري والجوي في العالم ويعقد كل عامين , وقد حضر معاليه خلال هذه الزيارة مأدبة الغداء التي أقامها سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز بحضور وزير الدفاع البريطاني بين والاس, وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية, و المستشار العسكري لسمو وزير الدفاع بالمملكة, والملحق العسكري السعودي لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

بعد ذلك تم أخذ جولة في المعرض وزيارة جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي ) والاطلاع على فرص نقل وتوطين التقنية في مجال الصناعات العسكرية ضمن رؤية المملكة (2030).

العمرو يرأس وفد المملكة بالمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن بلندن - المواطن العمرو يرأس وفد المملكة بالمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن بلندن - المواطن العمرو يرأس وفد المملكة بالمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن بلندن - المواطن


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