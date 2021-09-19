العوهلي: نهدف لتوطين أكثر من 100 ألف وظيفة في الصناعة العسكرية

المواطن - الرياض

أكد أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن من أهم فوائد الصناعة العسكرية المحلية الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتقوية الجاهزية العسكرية، موضحًا أوجه الربط بين الهيئة والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وأضاف خلال حواره إلى برنامج “في العلن” المذاع على قناة السعودية، اليوم الأحد، أنه من أهداف توطين الصناعة العسكرية توفير أكثر من 100 ألف وظيفة.

قطاع واعد:

وتابع العوهلي أن قطاع الصناعات العسكرية جديد وواعد، ومن خبرته العملية يرى أن الدعم والتحفيز من حكومة المملكة سيجعل القطاع ينافس جميع الدول في العالم، مشيرًا إلى أن مسؤولية الجميع الاستفادة من الخبرات لبناء قطاع صناعي عسكري مهم ومتميز.

منافسة منطقية:

وأردف أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية لن تقبل بأي احتكار صناعي في منظمة الصناعات العسكرية وستسمح بالمنافسة المنطقية، كاشفًا أنه في 2023- 2024 سيبدأ الإنتاج العسكري السعودي.

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