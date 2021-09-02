الغذاء والدواء: استخدام السكارين في مسحوق الحليب والشوكولاتة مسموح

المواطن - الرياض

علقت هيئة الغذاء والدواء، على مقاطع متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتواء منتج مسحوق الحليب والشوكولاتة على مادة “السكارين”.

مادة مسموحة:

وأكدت الهيئة في بيان لها عبر تويتر، أن المقطع سبق وتم تداوله قبل سنوات وردت على محتواه، موضحةً أن مادة السكارين من المحليات الصناعية المسموح باستخدامها في اللوائح الفنية السعودية، والخليجية.

وشددت الغذاء والدواء على أن المادة مطابقة للمواصفات الدولية كمواصفات هيئة الدستور الغذائي “الكودكس”، ومواصفات الاتحاد الأوروبي، وأنها مقيمة من قبل اللجان العلمية المحلية والدولية.

تقييمات عالمية:

ولفتت إلى أن بين أهم التقييمات العلمية التقييم الصادر عن لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة للأغذية “الجيكفا”، والتي أثبتت سلامة استخدام السكارين كمحلٍ في الصناعات الغذائية.

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