‎الرئيسية
جديد الأخبار
الغذاء والدواء تضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك
المنتجات تعرضت لدرجات حرارة عالية ما أدى إلى تلفها

الغذاء والدواء تضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك

2021/09/05
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الغذاء والدواء تضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك
المواطن - تبوك

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 550 طنًّا من المواد الغذائية مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة بتبوك، وذلك خلال الجولات الرقابية المستمرة التي يجريها مفتشو الهيئة في مناطق المملكة كافة.

مستودعات غير مرخصة: 

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المستودعات غير مرخصة من “الغذاء والدواء”، كما أن المنتجات تعرضت لدرجات حرارة عالية؛ ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها، إضافةً إلى وجود تلوث خلطي على المنتجات الغذائية وآثار للقوارض والطيور عليها.

وكشفت “الهيئة” عن وجود أغذية منهية الصلاحية، وأدوات لإعادة التعبئة والتغليف داخل المستودعات.

ضبط وحجز الكميات: 

وأكدت الهيئة أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد”.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الأراضي البيضاء: 13 يوماً على انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن قرب انتهاء المهلة