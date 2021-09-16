الغذاء والدواء: عقوبة رادعة حال تداول المنتج التجميلي بدون بيانات كاملة

المواطن - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن تداوُل منتج تجميلي غير آمن لعدم كتابة كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي يُعرِّض الشركة المدرجة للمنتج لعقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال.

عقوبة رادعة:

وشددت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أن العقوبة تبدأ من 5 آلاف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال، مشددةً على ضرورة الالتزام بكتابة كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي.

وفي وقت سابق، حذّرت الهيئة من منتج كحل عيون، لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب، إضافة لعدم إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل.

كحل عيون الحرمين الإثمد

وأوضحت الغذاء والدواء، أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواءه على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:201، مشيرة إلى أن المنتج يحمل اسم “الوطني كحل الحرمين الإثمد المدينة المنورة – أسود -“.

سحب المنتج من الأسواق

وأكدت الغذاء والدواء أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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