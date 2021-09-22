أكدت هيئة الغذاء والدواء أن المخالفات المرصودة حول القهوة في التقرير السنوي 2020 م لا تشكل خطرًا على المستهلك، وليس لها علاقة بسلامة المنتج إنما تركزت في عدم وجود تصنيف عليه ونقص بعض البيانات الإيضاحية على الغلاف الخارجي.

وقالت الهيئة: إن نسبة منتجات القهوة المخالفة الواردة في تقريرها السنوي لعام 2020م، والتي بلغت 80% لا تتعلق بسلامة المنتج.

وأوضحت الغذاء والدواء، في بيان لها: “أن جميع المخالفات المرصودة لا تتعلق بسلامة المنتج ولا يوجد ما يشكل خطرًا على المستهلك، وأن المخالفات تركزت في عدم وجود تصنيف على المنتج، ونقص بعض البيانات الإيضاحية في بطاقة المنتج”.

وأشارت الهيئة إلى حرصها على فحص جميع المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها ابتداء من بلد الصنع، مرورًا بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وحتى وصولها إلى المستودعات، إضافة إلى مراقبة مفتشيها لجميع المصانع الغذائية في مناطق المملكة كافة لضمان سلامة المنتجات، حرصًا منها على سلامة المستهلك.