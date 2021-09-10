الفتح يحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فوز نادي الفتح بجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية عن الموسم الرياضي 2020/ 2021.

النموذجي يتفوق على الهلال والشباب:

ونجح النموذجي في الفوز بالجائزة في نسختها الثالثة عن الموسم الفائت، متفوقًا على أندية الشباب والهلال والعدالة والاتفاق.

سفيان بن دبكة مستمر مع الفتح:

وقبل أسبوع، أعلن النموذجي عن تجديد عقد نجمه الجزائري سفيان بن دبكة مع الفريق حتى صيف 2024.

وذكر الموقع الرسمي للنموذجي عبر الإنترنت أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا قرر الإبقاء على ابن دبكة مع الفريق بسبب ما يقدمه من أداء فني جيد مع الفريق.

وانضم ابن دبكة إلى النموذجي في يناير 2020 قادمًا من نادي مولودية الجزائري.

وكان ابن دبكة سجل هدفًا لـ النموذجي في شباك فريق الفيحاء بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 21 أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد إقامة مواجهة الباطن ضد الفتح التي ستقام في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان من المقرر إقامة المباراة غدًا ، في إطار رابع جولات الدوري، قبل تعديل الموعد.

وتقرر إقامة اللقاء، يوم الأحد 12 سبتمبر، على ملعب نادي الباطن.

ويأتي قرار لجنة المسابقات، بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية، ليومين إضافيين.

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