الفراج: بداية مريحة للمنتخب.. تحياتي للأبطال ورينارد

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الفراج يشيد بأداء المنتخب السعودي:

وعلق وليد الفراج على أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائلًا: “الأخضر تجاوز المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022 بالعلامة الكاملة ووصل للنقطة 6، رصيد رائع وبداية مريحة للمنتخب”.

وتابع وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لو تجاوزنا مواجهات جدة الشهر المقبل أمام اليابان والصين سنكون في أفضل وضع للقادم من المباريات، تحياتي للأبطال ومدربهم رينارد”.

الأخضر يتجاوز عمان:

وانتهت مباراة عمان ضد السعودية التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميزًا خلال المباراة، ونجح صالح الشهري في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، وكاد أن يسجل اللاعبون أكثر من فرصة في الشوط الثاني، ليخطف فوزًا هامًّا في مشواره نحو مونديال 2022.

وبعد مباراة اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

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