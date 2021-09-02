الفراج يكشف عن النظام الجديد لدخول الجماهير إلى الملاعب

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أكد الإعلامي وليد الفراج، على أن وزارة الرياضة قد سلمت الأندية ملف تنظيم مباريات الدوري بشكل كامل، بما في ذلك مسألة بيع التذاكر للجماهير.

وأشار الفراج، خلال برنامج “أكشن مع وليد” المذاع عبر شاشة قناة “MBCActioin” إلى أن تكدس الجماهير أمام بعض الملاعب في الجولة الماضية من بطولة الدوري، كان السبب وراءه عدم ربط بعض الجماهير التذاكر الخاصة بها مع تطبيق “توكلنا” والذي يتم التأكيد من خلاله على حصول حامل التذكرة على التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

واستطرد الفراج في حديثه موضحًا أنه ابتداءً من الجولة الرابعة من الدوري سيكون كل ناد مسئول عن بيع التذاكر الخاصة بمبارياته عن طريق شركة خاصة مكلفة بذلك، على أن تقوم هذه الشركة ببيع التذاكر أون لاين مع ربطها بتطبيق “توكلنا”.

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