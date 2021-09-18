الفنان محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويتخذ قرارًا مثيرًا للجدل

المواطن - متابعة

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم السبت، اتخاذه قرارًا باعتزال التمثيل والتحول إلى مجال أغاني المهرجانات.

وقال هنيدي في تغريدة عبر “تويتر”: “قررت النهارده الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي”.

تلقي الحجوزات:

وأضاف الفنان المصري: “أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول”، مطالبًا متابعيه بعدم السخرية من ذلك قائلًا: “وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية”.

وأحدثت تغريدات هنيدي في هذا الصدد ردود فعل واسعة، حيث انقسم المعلقون على التغريدات إلى عدة آراء، منهم من سخر منها مؤكدين أنها تأتي في إطار أسلوب هنيدي الكوميدي، فيما صدق آخرون ذلك مطالبين إياه بالعدول عن قراره، وكان هناك من هو بين مصدق ومشكك.

آخر أعمال هنيدي:

وأوشك هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “الجواهرجي”، حيث ينتهي منه بشكل نهائي بعد أسبوعين، وهو يواصل التصوير بشكل يومي، ويجسد هنيدي في الفيلم دور “جواهرجي”، بينما تجسد الفنانة منى زكي دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة