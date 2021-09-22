يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز ضد نظيره الأهلي، وتحقيق الفوز عليه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفيحاوي يستضيف الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الأهلي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الفيحاوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

الفيحاء يبحث عن الفوز الأول

وفشل الفريق الفيحاوي في تحقيق أي فوز على نظيره الأهلي من قبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة المواجهة؛ ويمنح لاعبيه دافعة معنوية للتألق وتجاوز الراقي للمرة الأولى.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 6 مباريات ضد الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات، ولكنه ظهر بمستوى جيد هذا الموسم، ويطمح لمواصلة التألق.

وحرصت إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، على تحفيز الجماهير من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد نظيره الأهلي، حيث تكفلت بدخول كافة الجماهير مجانًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).