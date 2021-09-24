يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الفريق الفيحاوي يتجاوز الأهلي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الأهلي، مساء أمس الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر الفريق الفيحاوي بشكل مميز ونجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين دون رد سجلهما رامون لوبيز، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.

الفيحاء يتألق

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أفضل فريق صاعد في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر مرة وتعادل في أخرى.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، والطائي بنتيجة 3/1، والأهلي بهدفين نظيفين، وتعادل مع الفتح بهدف لكل منهما، وخسر ضد الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

ولم ينجح أي فريق صاعد إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين من قبل، في تحقيق ما حققه الفريق الفيحاوي خلال أول 5 جولات، ما يرفع من طموحات الجماهير لمواصلة التألق، خاصة أنه يملك مباراة مؤجلة مع الهلال.