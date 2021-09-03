الفيحاء يسيطر على أفضلية أغسطس بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيطر فريق الفيحاء على جائزتين من أصل 4 وذلك حول الأفضل في شهر أغسطس بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء يسيطر على جائزتين:

وحصد المدرب الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، بينما نال حارس الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش جائزة أفضل حارس في الشهر الماضي.

ونال متعب الحربي لاعب الشباب جائزة أفضل لاعب واعد، بينما حصل المصري أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد على جائزة أفضل لاعب بالشهر الماضي في دوري المحترفين السعودي.

الفيحاء في صدارة دوري محمد بن سلمان بعد 3 جولات:

ويتصدر الفيحاء صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط، يليه الهلال برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، ثم يأتي النصر والاتحاد والرائد في المراكز من الثالث إلى الخامس برصيد ست نقاط.

بينما يتواجد نادي الاتفاق في ترتيب دوري محمد بن سلمان في المركز السادس برصيد خمس نقاط، أما أندية الفتح وأبها والفيصلي والباطن وضمك، فتحتل المراكز من السابع إلى الحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أما النادي الأهلي فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، ثم الحزم يتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد نقطتين، أما ناديا التعاون والشباب فيحتلان المركزين الـ14 والـ15 على الترتيب برصيد نقطة، ويتواجد نادي الطائي في المركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.

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